4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الأعنف منذ وقف الحرب.. غارات على جنوب لبنان وبيان إسرائيليّ

2025-10-16 | 14:34
الأعنف منذ وقف الحرب.. غارات على جنوب لبنان وبيان إسرائيليّ
الأعنف منذ وقف الحرب.. غارات على جنوب لبنان وبيان إسرائيليّ

شنت المقاتلات الإسرائيلية قرابة الساعة التاسعة مساء اليوم غارات جوية عنيفة استهدفت قلعة ميس بين بلدتي أنصار والزرارية، وتلتها سلسلة غارات على منشآت شركة المجابل لصناعة الإسمنت وكسارة مجاورة في وادي مزرعة بصفور، عند الطرف الغربي لمعتقل أنصار سابقًا.

أحدثت الغارات وميضًا غير مسبوقًا ودوي انفجارات هائلًا اهتزت معه أجواء البلدات المحيطة، ما أثار هلعًا وخوفًا بين المواطنين.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا زعم فيه أن الغارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله، بما فيها مقلع لإنتاج الإسمنت يستخدم لإعادة بناء منشآت "إرهابية"، إضافة إلى هدف تابع لجمعية "أخضر بلا حدود" التي استُخدمت لإخفاء أعمالهم. وشدد الجيش على أن هذه البنى تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، وأن عملياته ستستمر لإزالة أي تهديد على إسرائيل

 
الأعنف منذ وقف الحرب.. غارات على جنوب لبنان وبيان إسرائيليّ

محليات

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

جنوب لبنان

أنصار

لبنان

بلدات جنوب لبنان

إسرائيل

بعد الغارات وفجراً.. تحركٌ إسرائيليّ حصل في جنوب لبنان!
03:30

بعد الغارات وفجراً.. تحركٌ إسرائيليّ حصل في جنوب لبنان!

أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة إسرائيلية توّغلت فجراً في منطقة السلطانة عند أطراف يارون في جنوب لبنان، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية.

03:30

بعد الغارات وفجراً.. تحركٌ إسرائيليّ حصل في جنوب لبنان!

أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة إسرائيلية توّغلت فجراً في منطقة السلطانة عند أطراف يارون في جنوب لبنان، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية.

ترامب يلوّح بتحرّك ضد "حماس" برعاية أميركية!
02:24

ترامب يلوّح بتحرّك ضد "حماس" برعاية أميركية!

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحرّك محتمل ضد حركة "حماس" في قطاع غزة برعاية أميركية إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

02:24

ترامب يلوّح بتحرّك ضد "حماس" برعاية أميركية!

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحرّك محتمل ضد حركة "حماس" في قطاع غزة برعاية أميركية إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

رسالة برّي حلّقت نحو نتنياهو... كيف جاء الرد؟
01:58

رسالة برّي حلّقت نحو نتنياهو... كيف جاء الرد؟

جاء في أسرار صحيفة "النهار":

01:58

رسالة برّي حلّقت نحو نتنياهو... كيف جاء الرد؟

جاء في أسرار صحيفة "النهار":

بعد الغارات وفجراً.. تحركٌ إسرائيليّ حصل في جنوب لبنان!
03:30
03:30
ترامب يلوّح بتحرّك ضد "حماس" برعاية أميركية!
02:24
02:24
رسالة برّي حلّقت نحو نتنياهو... كيف جاء الرد؟
01:58
01:58
ما يدور بين دمشق وبيروت.. وإتصالات مكثّفة! (الأنباء الكويتية)
01:44
01:44
رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى
16:02
16:02
بيان إسرائيلي ثانٍ بعد الغارات: نمنع حزب الله!
15:11
15:11
