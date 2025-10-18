بالصور: حادث ارضي بين طائرتين!

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "زعيمة المعارضة الفنزويلية الفائزة حديثا بجائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، عبرت عن دعمها لإسرائيل خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو".
اتهم مدّعون فيدراليون في ولايو لويزيانا الأميركية، رجلاً، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ثم السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة احتيالية، وفقاً لشكوى جنائية كُشف عنها الخميس.
تجد ماليزيا نفسها مجدداً في صدارة الجدل الأمني، بعد حادثة غامضة في مدينة مالاكا أعادت إلى الواجهة النقاش حول احتمالات وجود "تسلل إسرائيلي" سواء عبر التجسس التقليدي أو الهجمات السيبرانية.