4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بعد خرق الهدنة.. ترامب: وقف النار قائم بين حماس واسرائيل!

2025-10-20 | 01:01
بعد خرق الهدنة.. ترامب: وقف النار قائم بين حماس واسرائيل!
بعد خرق الهدنة.. ترامب: وقف النار قائم بين حماس واسرائيل!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس ما زال قائماً"، وذلك بعدما شنّت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها، بحسب "فرانس برس".

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما "نعم إنه كذلك"، مشيراً إلى أن "قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

أضاف: "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب، سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".

وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه وقال: "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".

وأضاف: "كما تعلمون، كانوا مشاغبين. لقد قاموا بإطلاق النار، ونعتقد أن قادتهم ربما لا علاقة لهم بذلك".
 
 
 
 
براك: لبنان هو الامتداد الطبيعي لعملية السلام بعد سوريا ونزع سلاح حزب الله شرط أساسي لتحقيق الأمن الإقليمي
مباحثات هاتفية بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي

