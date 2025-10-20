بعد خرق الهدنة.. ترامب: وقف النار قائم بين حماس واسرائيل!

قال الرئيس الأميركي ، إن "وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة ما زال قائماً"، وذلك بعدما شنّت عشرات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها، بحسب "فرانس برس".

وقال لصحافيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما "نعم إنه كذلك"، مشيراً إلى أن "قيادة لم تكن متورطة في أي خروق وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".



أضاف: "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب، سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".



وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه وقال: "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".



وأضاف: "كما تعلمون، كانوا مشاغبين. لقد قاموا بإطلاق النار، ونعتقد أن قادتهم ربما لا علاقة لهم بذلك".