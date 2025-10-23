إسرائيل تريد ضمها.. ماذا نعرف عن الضفة الغربية؟

مقابل رفض واشنطن
لهكذا خطوة. فماذا نعرف عن الضفة الغربية
؟ سمتها السلطات الأردنية بـ"الضفة الغربية
" لأنها تقع غرب نهر الأردن
، بينما يقع الأردن على الجانب الشرقي للنهر. منذ عام منذ عام 1967، تحتل إسرائيل
الضفة الغربية، وقد شهدت تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة. تقدر مساحتها بـ 5 آلاف و680 كلم مربع، وعدد سكان يُقدَّر بأكثر من 3 ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي. تشكل مساحة الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين
التاريخية (من نهر الأردن إلى البحر الأبيض
المتوسط). وتشمل 11 محافظة: الخليل
و"رام الله
والبيرة" وبيت لحم ونابلس وأريحا وجنين وطوباس والقدس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية. وعبر اتفاقات أوسلو التي عقدت بين عامي 1995 و1993 تشكلت السلطة الفلسطينية
باعتبارها كيانا إداريا، مهمته إدارة شؤون الفلسطينيين
في الضفة الغربية وغزة، ومع ذلك لم تستطع السلطة إدارة المناطق التابعة لها، وبقيت الضفة الغربية خاضعة لهيمنة الاحتلال
وسياسات الاستيطان والقيود المفروضة وقضم الأراضي الفلسطينية وعزل بعضها عن بعض والتبعية الاقتصادية.