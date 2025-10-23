إسرائيل تريد ضمها.. ماذا نعرف عن الضفة الغربية؟

بعد غزة، تتجه الانظار الى ، بعدما صوت الكنيست الأربعاء لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهدان لتوسيع سيادة الدولة العبرية في الضفة ،

مقابل رفض لهكذا خطوة. فماذا نعرف عن ؟ سمتها السلطات الأردنية بـ"الضفة " لأنها تقع غرب نهر ، بينما يقع الأردن على الجانب الشرقي للنهر. منذ عام منذ عام 1967، تحتل الضفة الغربية، وقد شهدت تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة. تقدر مساحتها بـ 5 آلاف و680 كلم مربع، وعدد سكان يُقدَّر بأكثر من 3 ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي. تشكل مساحة الضفة الغربية نحو 21% من مساحة التاريخية (من نهر الأردن إلى البحر المتوسط). وتشمل 11 محافظة: و"رام والبيرة" وبيت لحم ونابلس وأريحا وجنين وطوباس والقدس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية. وعبر اتفاقات أوسلو التي عقدت بين عامي 1995 و1993 تشكلت السلطة باعتبارها كيانا إداريا، مهمته إدارة شؤون في الضفة الغربية وغزة، ومع ذلك لم تستطع السلطة إدارة المناطق التابعة لها، وبقيت الضفة الغربية خاضعة لهيمنة وسياسات الاستيطان والقيود المفروضة وقضم الأراضي الفلسطينية وعزل بعضها عن بعض والتبعية الاقتصادية.