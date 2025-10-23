الأخبار
عربي و دولي

فتح الحدود بين أرمينيا وتركيا.. قريباً؟

2025-10-23 | 01:02
فتح الحدود بين أرمينيا وتركيا.. قريباً؟
فتح الحدود بين أرمينيا وتركيا.. قريباً؟

صرّح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن "الحوار الإيجابي بين أرمينيا وتركيا يمنح الأمل في إمكانية فتح الحدود بين البلدين في المستقبل القريب".

وخلال خطاب له في مؤتمر "طريق الحرير" الخامس الذي عقد في تبليسي، في إشارة إلى آفاق تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا، قال باشينيان:"يُعطي الحوار الإيجابي بين أرمينيا وتركيا أملاً بفتح الحدود بين الجانبين في المستقبل القريب، ونحن جاهزون ليس سياسياً فحسب، بل تقنياً أيضاً، لضمان عبور الشاحنات من تركيا إلى أذربيجان، ومن أذربيجان إلى تركيا، عبر أراضي أرمينيا ابتداءً من اليوم، الطرق والبنية التحتية الحدودية في أرمينيا جاهزة لهذا الغرض على طول طريق ماراغارا - يغيغنادزور - سيسيان - كوريس". 

وتابع أيضاً: "نحن جاهزون لضمان العبور من جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي إلى الجزء الرئيسي من أذربيجان، وبالعكس عبر أراضي أرمينيا، لكنّنا لسنا جاهزين تقنياً بعد بسبب نقص البنية التحتية، وأيضاً نحن جاهزون لتوفير النقل بالسكك الحديدية بين تركيا وجمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي وكذلك بين تركيا والجزء الرئيسي من أذربيجان، لكن السكّك الحديدية في هذه المقاطع تحتاج إلى إصلاح أو إعادة بناء".

وأضاف: "أنا واثق ومتأكد من أن هذه المسائل التقنية ستُحل خلال عامين أو ثلاثة أعوام أخرى".
