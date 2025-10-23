فتح الحدود بين أرمينيا وتركيا.. قريباً؟

صرّح رئيس الوزراء الأرميني أن "الحوار الإيجابي بين وتركيا يمنح الأمل في إمكانية فتح الحدود بين البلدين في القريب".



وخلال خطاب له في مؤتمر " " الخامس الذي عقد في تبليسي، في إشارة إلى تطبيع العلاقات بين وتركيا، قال باشينيان:"يُعطي الحوار الإيجابي بين أرمينيا وتركيا أملاً بفتح الحدود بين الجانبين في القريب، ونحن جاهزون ليس سياسياً فحسب، بل تقنياً أيضاً، لضمان عبور الشاحنات من إلى ، ومن أذربيجان إلى تركيا، عبر أراضي أرمينيا ابتداءً ، الطرق والبنية التحتية الحدودية في أرمينيا جاهزة لهذا الغرض على طول طريق ماراغارا - يغيغنادزور - سيسيان - كوريس".



وتابع أيضاً: "نحن جاهزون لضمان العبور من ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي إلى الجزء من أذربيجان، وبالعكس عبر أراضي أرمينيا، لكنّنا لسنا جاهزين تقنياً بعد بسبب نقص البنية التحتية، وأيضاً نحن جاهزون لتوفير النقل بالسكك الحديدية بين تركيا وجمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي وكذلك بين تركيا والجزء الرئيسي من أذربيجان، لكن السكّك الحديدية في هذه المقاطع تحتاج إلى إصلاح أو إعادة بناء".



وأضاف: "أنا واثق ومتأكد من أن هذه المسائل التقنية ستُحل خلال عامين أو ثلاثة أعوام أخرى".

