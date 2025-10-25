ماذا قال برّي عن الميكانيزم والنصر على إسرائيل؟ (الجمهورية)

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي التمسك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم".
وقال برّي رداً على سؤال لـ"الجمهورية": "نحن متمسّكون بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم" التي تضمّ كل الأطراف، وملتزمون بالكامل بالقرار 1701، ولا شيء لدينا سواهما".
على أنّ الأهم بالنسبة إلى الرئيس بري "هو الاستقرار الداخلي والتقاء اللبنانيِّين على ما يحقق مصلحة لبنان. أعطني وحدة بين اللبنانيِّين، أعطيك النصر الأكيد على إسرائيل".
أكد الصحافي والكاتب السياسي محمد علوش، أن الرئيس عون يسعى لفتح نافذة دبلوماسية، مشيرًا إلى أن لحظة تقديم الأميركي ضمانات من إسرائيل لحل بعض الملفات ستجعل لبنان منفتحًا على عدة أشكال من التفاوض.
حذرت الأمم المتحدة من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة ستظل ممتدة لأجيال، رغم هدوء الغارات ووقف إطلاق النار وبدء البحث في إعادة الإعمار.
تتابع الأجهزة الأمنية في مصر مقطع فيديو يُظهر سائق تطبيق "إن درايف" يعتدي على فتاة بعد إلغاء رحلتها في منطقة اللوتس، فيما أثار الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاكمة السائق.شاهد الفيديو: