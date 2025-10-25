ماذا قال برّي عن الميكانيزم والنصر على إسرائيل؟ (الجمهورية)

أكد رئيس التمسك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم".

وقال برّي رداً على سؤال لـ"الجمهورية": "نحن متمسّكون بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم" التي تضمّ كل الأطراف، وملتزمون بالكامل بالقرار 1701، ولا شيء لدينا سواهما".

على أنّ الأهم بالنسبة إلى "هو الاستقرار الداخلي والتقاء اللبنانيِّين على ما يحقق مصلحة . أعطني وحدة بين اللبنانيِّين، أعطيك النصر الأكيد على ".