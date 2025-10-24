غارة النبطية.. إسرائيل تُعلن الشخصية المستهدفة

وأشار البيان إلى أن كركي كان يشرف على إعادة بناء قدرات الحزب القتالية والبنى التحتية الإرهابية جنوب نهر الليطاني، كما أدارعمليات نقل وتخزين وسائل قتالية.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين بعد الحرب الأخيرة. وتنص الخطة على أن تخضع المنطقة الأولى لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتشمل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية، بينما تبقى المنطقة الثانية تحت حكم حركة "حماس" ومعزولة اقتصاديًا حتى نزع سلاحها.
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الفرقة 91 أنهت مساء أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب البري، أكبر مناورة تدريبية منذ بداية الحرب على الحدود مع لبنان، استمرت خمسة أيام متواصلة.