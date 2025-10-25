بالفيديو: ألغت رحلة التاكسي.. فكاد يدهسها!

View this post on Instagram
أكد الصحافي والكاتب السياسي محمد علوش، أن الرئيس عون يسعى لفتح نافذة دبلوماسية، مشيرًا إلى أن لحظة تقديم الأميركي ضمانات من إسرائيل لحل بعض الملفات ستجعل لبنان منفتحًا على عدة أشكال من التفاوض.
حذرت الأمم المتحدة من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة ستظل ممتدة لأجيال، رغم هدوء الغارات ووقف إطلاق النار وبدء البحث في إعادة الإعمار.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يسعى إلى مساعدة الصين في مواجهة روسيا، معربًا عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية.