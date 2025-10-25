آثار حرب غزة.. بالأرقام: الجوع وسوء التغذية يهددان الأجيال القادمة

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن سوء تغذية الحوامل والرضّع في القطاع سيؤدي إلى مشكلات صحية مدى الحياة، مع ولادة 70% من الأطفال حديثي الولادة بوزن منخفض وخدّج، مقارنة بـ20% قبل الحرب.
وأضاف الصندوق أن ثلث حالات الحمل عالية الخطورة، في ظل ارتفاع معدل وفيات الأمهات، ونقص الأدوية، وتدمير البنية التحتية الطبية، حيث تعرضت 94% من مستشفيات القطاع لأضرار أو دمار كامل.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي بحاجة إلى 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، بينما تعمل 14 مستشفى فقط من أصل 36 وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية.
أكد الصحافي والكاتب السياسي محمد علوش، أن الرئيس عون يسعى لفتح نافذة دبلوماسية، مشيرًا إلى أن لحظة تقديم الأميركي ضمانات من إسرائيل لحل بعض الملفات ستجعل لبنان منفتحًا على عدة أشكال من التفاوض.
تتابع الأجهزة الأمنية في مصر مقطع فيديو يُظهر سائق تطبيق "إن درايف" يعتدي على فتاة بعد إلغاء رحلتها في منطقة اللوتس، فيما أثار الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاكمة السائق.شاهد الفيديو:
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يسعى إلى مساعدة الصين في مواجهة روسيا، معربًا عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية.