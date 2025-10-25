الأخبار
عربي و دولي

آثار حرب غزة.. بالأرقام: الجوع وسوء التغذية يهددان الأجيال القادمة

2025-10-25 | 03:57
آثار حرب غزة.. بالأرقام: الجوع وسوء التغذية يهددان الأجيال القادمة
آثار حرب غزة.. بالأرقام: الجوع وسوء التغذية يهددان الأجيال القادمة

حذرت الأمم المتحدة من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة ستظل ممتدة لأجيال، رغم هدوء الغارات ووقف إطلاق النار وبدء البحث في إعادة الإعمار.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن سوء تغذية الحوامل والرضّع في القطاع سيؤدي إلى مشكلات صحية مدى الحياة، مع ولادة 70% من الأطفال حديثي الولادة بوزن منخفض وخدّج، مقارنة بـ20% قبل الحرب.

وأضاف الصندوق أن ثلث حالات الحمل عالية الخطورة، في ظل ارتفاع معدل وفيات الأمهات، ونقص الأدوية، وتدمير البنية التحتية الطبية، حيث تعرضت 94% من مستشفيات القطاع لأضرار أو دمار كامل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي بحاجة إلى 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، بينما تعمل 14 مستشفى فقط من أصل 36 وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية

