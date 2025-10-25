آثار حرب غزة.. بالأرقام: الجوع وسوء التغذية يهددان الأجيال القادمة

وأشار إلى أن سوء تغذية الحوامل والرضّع في القطاع سيؤدي إلى مشكلات صحية ، مع ولادة 70% من الأطفال حديثي الولادة بوزن منخفض وخدّج، مقارنة بـ20% قبل الحرب.

وأضاف الصندوق أن ثلث حالات الحمل عالية الخطورة، في ظل ارتفاع معدل وفيات الأمهات، ونقص الأدوية، وتدمير البنية التحتية الطبية، حيث تعرضت 94% من مستشفيات القطاع لأضرار أو دمار كامل.

وأكدت أن النظام الصحي بحاجة إلى 7 مليارات لإعادة الإعمار، بينما تعمل 14 مستشفى فقط من أصل 36 وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية.