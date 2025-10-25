القبض على أبرز "مجرمين" نظام الأسد(صورة)

تعرضت عقيلة رئيس الحكومة نواف سلام، سحر بعاصيري اليوم لحادث سقوط بعد زيارتها إلى البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، وأصيبت بكسر في كتفها ما استدعى نقلها إلى المستشفى.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "العمليات التي استهدفت قيادة حزب الله ومن ضمنها تفجيرات البيجر نُفِّذت بعلمه المباشر وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل.
أكد الصحافي والكاتب السياسي محمد علوش، أن الرئيس عون يسعى لفتح نافذة دبلوماسية، مشيرًا إلى أن لحظة تقديم الأميركي ضمانات من إسرائيل لحل بعض الملفات ستجعل لبنان منفتحًا على عدة أشكال من التفاوض.