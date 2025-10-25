الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

القبض على أبرز "مجرمين" نظام الأسد(صورة)

2025-10-25 | 10:16
القبض على أبرز &quot;مجرمين&quot; نظام الأسد(صورة)
القبض على أبرز "مجرمين" نظام الأسد(صورة)

أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أنّ

"فرق التحري والبحث نفّذت عمليات رصد ومتابعة مكثّفة والقت القبض على أحد أبرز المجرمين في عهد النظام البائد، المدعو علي قرقناوي الملقب بـ"أبو الفدا"، في منطقة الهلك بمدينة حلب".
وأوضح البيان أنّ "فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة داهم موقع تواجد المطلوب، بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة، وتم إلقاء القبض عليه".
