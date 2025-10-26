استهداف حفّارة.. وتحليق مكثّف للطيران المسيّر! (صورة)

ووفقاً لمراسل "الجديد" انها تعمل لصالح مجلس الجنوب في بلدة بليدا – قضاء مرجعيون ولم ينتج عن الاستهداف وقوع إصابات.
وسُجّل في الوقت نفسه تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وعدد من القرى والبلدات المجاورة.
نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت كمبوديا وتايلاند الأحد في كوالالمبور اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء النزاع الحدودي بينهما.