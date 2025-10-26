اشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية

وأفادت وسائل إعلام سورية من ضمنها "المرصد السوري"، بأن الجيش أحبط محاولة تسلل لـ"قسد" إلى مناطق تحت سيطرته، قبل أن تمتد الاشتباكات لاحقًا إلى بلدة ذيبان مع استقدام تعزيزات من "قسد".
وتأتي هذه الاشتباكات رغم التقدم البطيء في الاتفاق المبدئي الموقع بين الحكومة السورية و"قسد" آذار الماضي، والذي يهدف إلى دمج عناصر "قسد" ضمن الجيش السوري، في وقت ترفض فيه الأخيرة التخلي عن سيطرتها على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.
نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.تشاهدون الفيديو مرفقاً: