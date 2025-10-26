الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

اشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية

2025-10-26 | 05:48
اشتباكات بين &quot;قسد&quot; وقوات الحكومة السورية
اشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية

اندلعت صباح الأحد اشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في بلدتي محكان والكشمة بريف دير الزور الشرقي، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف.

وأفادت وسائل إعلام سورية من ضمنها "المرصد السوري"، بأن الجيش أحبط محاولة تسلل لـ"قسد" إلى مناطق تحت سيطرته، قبل أن تمتد الاشتباكات لاحقًا إلى بلدة ذيبان مع استقدام تعزيزات من "قسد".

وتأتي هذه الاشتباكات رغم التقدم البطيء في الاتفاق المبدئي الموقع بين الحكومة السورية و"قسد" آذار الماضي، والذي يهدف إلى دمج عناصر "قسد" ضمن الجيش السوري، في وقت ترفض فيه الأخيرة التخلي عن سيطرتها على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا

اشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية

عربي و دولي

سوريا

قوات قسد

الحكومة السورية

دير الزور

الأمن السوري

Aljadeed
