اشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية

وأفادت وسائل إعلام من ضمنها " "، بأن الجيش أحبط محاولة تسلل لـ"قسد" إلى مناطق تحت سيطرته، قبل أن تمتد الاشتباكات لاحقًا إلى بلدة ذيبان مع استقدام تعزيزات من "قسد".

وتأتي هذه الاشتباكات رغم التقدم البطيء في الاتفاق المبدئي الموقع بين الحكومة و"قسد" آذار الماضي، والذي يهدف إلى دمج عناصر "قسد" ضمن ، في وقت ترفض فيه التخلي عن سيطرتها على مناطق في شمال وشرق .