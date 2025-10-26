الأخبار
عربي و دولي

اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!

2025-10-26 | 13:15
اغتيال عنصرين من &quot;حزب الله&quot;.. وأورتاغوس تشاهد العملية!
اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!

أجرى وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس جولةً عند الحدود اللبنانية برفقة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي تزور إسرائيل.

وإستهلت الجولة بزيارة قيادة الشمال والحدود مع لبنان، وكان في استقبالهِما، قائد قيادة الشمال، وممثلو القيادة المركزية الأميركية، وممثلو مجلسِ الأمن القومي.

وشارك في الزيارة أيضًا، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكبي، وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيى ليتر، وقائد القيادة الشمالية الجنرال وممثلو القيادة المركزية الأمريكية والأمنِ القومي.

في مستهل الزيارة، وبحسب الاعلام الاسرائيلي، قدمَ قادةُ الجيشِ الإسرائيلي عرضاً لكاتس، والمبعوثة الاميركية حول النشاطات العسكرية التي يقوم بها حزب الله، ومحاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في لبنان.

بعد ذلك، جال كاتس وأورتاغوس على الحدود، وزارا مستعمرة مسكاف عام، حيث عاينا الأراضي اللبنانية ونقاط التمركز الإسرائيلية، والقرى والبلدات الجنوبية المقابلة، من مركبا حتى مرجعيون، مروراً بعديسة وكفركلا، واستمعا من القادة في الميدان عن انشطة الجيشِ الإسرائيلي والهجمات التي في المنطقة - بما في ذلك إستهداف إثنينِ من عناصر حزب الله خلال الزيارة.

ونقل إعلام إسرائيلي عن كاتس خلال جولتِه أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطقِ الشمالية ضد أي تهديد.
 
 
 
 
عربي و دولي

عربي و دولي

مورغان أورتاغوس

اسرائيل

استهداف حفّارة.. وتحليق مكثّف للطيران المسيّر! (صورة)
ترامب: على حماس أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة

اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!
14:22

اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً، جاء فيه:

14:22

اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً، جاء فيه:

عن غارة البقاع: تاجر أسلحة في حزب الله.. اسرائيل تزعم وتنشر!
12:43

عن غارة البقاع: تاجر أسلحة في حزب الله.. اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهدافه تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحلي للحزب في البياضة.

12:43

عن غارة البقاع: تاجر أسلحة في حزب الله.. اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهدافه تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحلي للحزب في البياضة.

اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!
14:22
عن غارة البقاع: تاجر أسلحة في حزب الله.. اسرائيل تزعم وتنشر!
12:43
الوكالة الوطنية: تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في كفركلا
11:06
وزارة الحرب الإسرائيلية: كاتس أجرى جولة عند حدود لبنان برفقة أورتاغوس
10:22
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سمحت لممثل عن حماس بدخول "المنطقة الصفراء" برفقة فريق من الصليب الأحمر للبحث عن جثث محتجزين
09:14
اشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية
05:48
