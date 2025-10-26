اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!

وإستهلت الجولة بزيارة قيادة الشمال
والحدود مع لبنان
، وكان في استقبالهِما، قائد قيادة الشمال، وممثلو القيادة المركزية الأميركية، وممثلو مجلسِ الأمن القومي
.
وشارك في الزيارة أيضًا، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل
مايك هاكبي، وسفير إسرائيل
في الولايات المتحدة يحيى ليتر، وقائد القيادة الشمالية الجنرال وممثلو القيادة المركزية الأمريكية
والأمنِ القومي.
في مستهل الزيارة، وبحسب الاعلام الاسرائيلي، قدمَ قادةُ الجيشِ الإسرائيلي
عرضاً لكاتس، والمبعوثة الاميركية حول النشاطات العسكرية التي يقوم بها حزب الله
، ومحاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في لبنان.
بعد ذلك، جال كاتس وأورتاغوس على الحدود، وزارا مستعمرة مسكاف عام، حيث عاينا الأراضي اللبنانية
ونقاط التمركز الإسرائيلية
، والقرى والبلدات الجنوبية المقابلة، من مركبا حتى مرجعيون
، مروراً بعديسة وكفركلا، واستمعا من القادة
في الميدان
عن انشطة الجيشِ الإسرائيلي والهجمات التي في المنطقة - بما في ذلك إستهداف إثنينِ من عناصر حزب الله
خلال الزيارة.
ونقل إعلام إسرائيلي عن كاتس خلال جولتِه أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطقِ الشمالية ضد أي تهديد.