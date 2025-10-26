اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!

أجرى وزير الحرب يسرائيل كاتس جولةً عند الحدود برفقة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي تزور .



وإستهلت الجولة بزيارة قيادة والحدود مع ، وكان في استقبالهِما، قائد قيادة الشمال، وممثلو القيادة المركزية الأميركية، وممثلو مجلسِ .



وشارك في الزيارة أيضًا، سفير مايك هاكبي، وسفير في الولايات المتحدة يحيى ليتر، وقائد القيادة الشمالية الجنرال وممثلو القيادة المركزية والأمنِ القومي.



في مستهل الزيارة، وبحسب الاعلام الاسرائيلي، قدمَ قادةُ الجيشِ عرضاً لكاتس، والمبعوثة الاميركية حول النشاطات العسكرية التي يقوم بها ، ومحاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في لبنان.



بعد ذلك، جال كاتس وأورتاغوس على الحدود، وزارا مستعمرة مسكاف عام، حيث عاينا الأراضي ونقاط التمركز ، والقرى والبلدات الجنوبية المقابلة، من مركبا حتى ، مروراً بعديسة وكفركلا، واستمعا من في عن انشطة الجيشِ الإسرائيلي والهجمات التي في المنطقة - بما في ذلك إستهداف إثنينِ من عناصر حزب خلال الزيارة.



ونقل إعلام إسرائيلي عن كاتس خلال جولتِه أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطقِ الشمالية ضد أي تهديد.