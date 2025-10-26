الأخبار
عربي و دولي

اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!

2025-10-26 | 14:22
اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!
اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً، جاء فيه:

عند حوالي الساعة 5:45 من مساء اليوم (الأحد)، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة، وبعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام، لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم.

جاء ذلك عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية اليونيفيل بشكل عدواني، وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة.

تُشكّل هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان.
 
 
 
اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!

عربي و دولي

قوات اليونيفيل

اسرائيل

