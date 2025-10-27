الشرع يهدي الكنيسة المريمية آية قرآنية (صورة)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وروسيا "لا تلعبان مع بعضهما"، رافضًا الإفصاح عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد موسكو، مكتفيًا بالقول: "ستعرفون".



