ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!

قام عدد من أهالي مدينة حرستا بطرد شيخ من مسجد، أثناء إلقائه خطبة الجمعة، بعد يوم واحد من منعه من دخول بلدة قارة بريف دمشق، إثر اعتراضات من بعض السكان.

يُذكر أن الشيخ المطرود، كان من المدافعين عن نظام الأسد.