قرد في المطار! (فيديو)

قام عدد من أهالي مدينة حرستا بطرد شيخ من مسجد، أثناء إلقائه خطبة الجمعة، بعد يوم واحد من منعه من دخول بلدة قارة بريف دمشق، إثر اعتراضات من بعض السكان.يُذكر أن الشيخ المطرود، كان من المدافعين عن نظام الأسد.
نشرت صحيفة "هآرتس"، مقالاً، قالت فيه "في محاولة للالتزام ببنود وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يعمل الجيش اللبناني بكثافة على تفجير مخابئ الأسلحة، لا سيما في جنوب لبنان، بعد نفاد المتفجرات، بدأ الجنود بإغلاق المخابئ المكشوفة، أما في مناطق أخرى من البلاد، فيتوخى الجيش الحذر وينتظر قراراً واضحاً بشأن نزع سلاح حزب الله.
زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.