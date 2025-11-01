كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)

قام عدد من أهالي مدينة حرستا بطرد شيخ من ، أثناء إلقائه خطبة الجمعة، بعد من منعه من دخول بلدة قارة ، إثر اعتراضات من بعض السكان.

يُذكر أن الشيخ المطرود، كان من المدافعين عن