كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)

نشرت صحيفة "هآرتس"، مقالاً، قالت فيه "في محاولة للالتزام ببنود وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يعمل الجيش اللبناني بكثافة على تفجير مخابئ الأسلحة، لا سيما في جنوب لبنان، بعد نفاد المتفجرات، بدأ الجنود بإغلاق المخابئ المكشوفة، أما في مناطق أخرى من البلاد، فيتوخى الجيش الحذر وينتظر قراراً واضحاً بشأن نزع سلاح حزب الله.
أظهر مقطع فيديو، صادر عن الجمارك الهندية، مشاهد لقرد "جيبون" مهدد بالإنقراض، ضُبط مع أحد الركاب في مطار مومباي، وألقي القبض على الراكب القادم من ماليزيا.
زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.