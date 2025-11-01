الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)

2025-11-01 | 06:11
كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)
كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)

قام عدد من أهالي مدينة حرستا بطرد شيخ من مسجد، أثناء إلقائه خطبة الجمعة، بعد يوم واحد من منعه من دخول بلدة قارة بريف دمشق، إثر اعتراضات من بعض السكان.
يُذكر أن الشيخ المطرود، كان من المدافعين عن نظام الأسد.

كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)

عربي و دولي

بشار الأسد

بيروت

الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "حزب الله".. هآرتس تنشر!

الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "حزب الله".. هآرتس تنشر!
04:29

الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "حزب الله".. هآرتس تنشر!

نشرت صحيفة "هآرتس"، مقالاً، قالت فيه "في محاولة للالتزام ببنود وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يعمل الجيش اللبناني بكثافة على تفجير مخابئ الأسلحة، لا سيما في جنوب لبنان، بعد نفاد المتفجرات، بدأ الجنود بإغلاق المخابئ المكشوفة، أما في مناطق أخرى من البلاد، فيتوخى الجيش الحذر وينتظر قراراً واضحاً بشأن نزع سلاح حزب الله.

04:29

الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "حزب الله".. هآرتس تنشر!

نشرت صحيفة "هآرتس"، مقالاً، قالت فيه "في محاولة للالتزام ببنود وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يعمل الجيش اللبناني بكثافة على تفجير مخابئ الأسلحة، لا سيما في جنوب لبنان، بعد نفاد المتفجرات، بدأ الجنود بإغلاق المخابئ المكشوفة، أما في مناطق أخرى من البلاد، فيتوخى الجيش الحذر وينتظر قراراً واضحاً بشأن نزع سلاح حزب الله.

قرد في المطار! (فيديو)
Play
03:46

قرد في المطار! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، صادر عن الجمارك الهندية، مشاهد لقرد "جيبون" مهدد بالإنقراض، ضُبط مع أحد الركاب في مطار مومباي، وألقي القبض على الراكب القادم من ماليزيا.

03:46

قرد في المطار! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، صادر عن الجمارك الهندية، مشاهد لقرد "جيبون" مهدد بالإنقراض، ضُبط مع أحد الركاب في مطار مومباي، وألقي القبض على الراكب القادم من ماليزيا.

ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
02:35

ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.

02:35

ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.

الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "حزب الله".. هآرتس تنشر!
04:29
قرد في المطار! (فيديو)
03:46
ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
02:35
القناة 12 الاسرائيلية: رفات الجثث التي استلمتها إسرائيل أمس لا تخص الإسرائيليين القتلى
02:35
حماس أعادت 3 جثث لإسرائيل.. وتشكيك بهويتهم!
02:12
ممنوع الدخول.. مواد حساسة! قرار جديد لـ ترامب
02:00
