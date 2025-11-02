القناة 12 الإسرائيلية: المدعية العسكرية على قيد الحياة

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الدولة اللبنانية لا تدخل بعض الأماكن التي ينشط فيها حزب الله وإذا طلب منا فعل ذلك فنحن نعرف كيف نزيد من وتيرة الهجمات في لبنان إذا لزم الأمر