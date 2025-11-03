سؤال من جعجع عن حزب الله: لماذا؟

وأوضح ، خلال الخلوة السنوية لمنطقة في معراب، أن الحزب "يرفض حل جناحيه العسكري والأمني والانخراط في العمل السياسي كما نصّت عليه اتفاقات والقرار 1701 واتفاق وقف النار لعام 2024"، سائلاً: "لماذا الإصرار على سلاح أثبت أنه عاجز عن مواجهة ، بل يجلب الويلات على ؟".