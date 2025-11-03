سؤال من جعجع عن حزب الله: لماذا؟

وأوضح جعجع، خلال الخلوة السنوية لمنطقة البقاع الشمالي في معراب، أن الحزب "يرفض حل جناحيه العسكري والأمني والانخراط في العمل السياسي كما نصّت عليه اتفاقات الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف النار لعام 2024"، سائلاً: "لماذا الإصرار على سلاح أثبت أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل، بل يجلب الويلات على لبنان؟".
اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الى "اننا في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم"، لافتا الى ان "المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح لنا بالاستعداد للمرحلة التالية".
أجريت مناورة الطائرات المسيرة لوحدات "سجيل" بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في إطار برنامج تقييم الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، بحسب "روسيا اليوم".