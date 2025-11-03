هوكستين يردّ على بارّاك: لبنان يحتاج الدعم لا الى التصنيفات!

وأضاف: "بعد حرب 2006، كانت وحزب من أعادا الإعمار، وإذا كنا لا نريد لهما أن يفعلا ذلك مجدداً، فعلينا نحن أن نتقدّم بأموال ومقاربة جدّية لإعادة الإعمار"، مشدداً على أن على أن يثبت وجوده في الجنوب ليس فقط أثناء القصف، بل أيضاً في إعادة بناء الطرق والمزارع والكهرباء.