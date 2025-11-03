هوكستين يردّ على بارّاك: لبنان يحتاج الدعم لا الى التصنيفات!

وأضاف: "بعد حرب 2006، كانت إيران وحزب الله من أعادا الإعمار، وإذا كنا لا نريد لهما أن يفعلا ذلك مجدداً، فعلينا نحن أن نتقدّم بأموال ومقاربة جدّية لإعادة الإعمار"، مشدداً على أن على المجتمع الدولي أن يثبت وجوده في الجنوب ليس فقط أثناء القصف، بل أيضاً في إعادة بناء الطرق والمزارع والكهرباء.
اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الى "اننا في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم"، لافتا الى ان "المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح لنا بالاستعداد للمرحلة التالية".
أجريت مناورة الطائرات المسيرة لوحدات "سجيل" بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في إطار برنامج تقييم الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، بحسب "روسيا اليوم".