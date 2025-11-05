ترامب: عقدنا اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث

ترامب تعليقًا بعد فوز ممداني: فقدنا شيئًا من سيادتنا أمس في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر، وما يحصل في نيويورك مريع وسياسات الديمقراطيين هناك ستؤدي إلى زيادة الأسعار