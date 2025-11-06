اليونيفيل تدعو للتهدئة فورًا: لتجنب لبنان الرد!

واعتبرت اليونيفيل هذه انتهاكًا واضحًا لقرار 1701، مشددةً على أن أي عمل عسكري واسع النطاق يهدد المدنيين ويقوّض الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار.

وأكدت اليونيفيل استمرار دعمها للقوات والإسرائيلية في تنفيذ القرار 1701، ودعت إلى التوقف الفوري عن الهجمات، والجهات اللبنانية إلى الامتناع عن أي رد قد يزيد من التصعيد، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالتفاهمات السابقة للحفاظ على التقدم المحرز.