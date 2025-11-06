الأخبار
اليونيفيل تدعو للتهدئة فورًا: لتجنب لبنان الرد!

2025-11-06 | 14:28
أصدرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) بيانًا رصدت فيه اليوم عدة غارات جوية إسرائيلية على مناطق طير دبا والطيبة وعيتا الجبل ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان.

واعتبرت اليونيفيل هذه الغارات انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، مشددةً على أن أي عمل عسكري واسع النطاق يهدد سلامة المدنيين ويقوّض الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار.

وأكدت اليونيفيل استمرار دعمها للقوات اللبنانية والإسرائيلية في تنفيذ القرار 1701، ودعت إسرائيل إلى التوقف الفوري عن الهجمات، والجهات اللبنانية إلى الامتناع عن أي رد قد يزيد من التصعيد، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالتفاهمات السابقة للحفاظ على التقدم المحرز

اليونيفيل تدعو للتهدئة فورًا: لتجنب لبنان الرد!

محليات

عربي و دولي

اليونيفيل

جنوب لبنان

قوات اليونيفيل

لبنان

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

حزب الله

