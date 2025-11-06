اليونيفيل تدعو للتهدئة فورًا: لتجنب لبنان الرد!

واعتبرت اليونيفيل هذه الغارات انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، مشددةً على أن أي عمل عسكري واسع النطاق يهدد سلامة المدنيين ويقوّض الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار.
وأكدت اليونيفيل استمرار دعمها للقوات اللبنانية والإسرائيلية في تنفيذ القرار 1701، ودعت إسرائيل إلى التوقف الفوري عن الهجمات، والجهات اللبنانية إلى الامتناع عن أي رد قد يزيد من التصعيد، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالتفاهمات السابقة للحفاظ على التقدم المحرز.
وثّق مقطع فيديو، لحظة المصافحة والعناق الحار بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع على هامش قمة المناخ في بيليم البرازيلية.
دانت إيران الغارات "الوحشية" التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.
أفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن "العملية الإسرائيلية الاستباقية ضد حزب الله من غير المرجح تنفيذها خلال الشهر المقبل إلا إذا قرر الحزب التصعيد".