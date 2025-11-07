الأخبار
عربي و دولي

ترامب يُغازل الرئيس السوري.. وماذا عن العقوبات على ايران؟

2025-11-07 | 00:33
ترامب يُغازل الرئيس السوري.. وماذا عن العقوبات على ايران؟
ترامب يُغازل الرئيس السوري.. وماذا عن العقوبات على ايران؟

كشف الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ أن ​إيران​ طلبت رفع ​العقوبات​ الأميركية المفروضة عليها، معرباً عن انفتاحه على مناقشة الأمر.

واشار ترامب خلال حفل عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى إلى انه "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات عنها، هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُصعّب الأمر عليها"، مضيفاً "أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على الأمر".

وذكر ترامب أن "كازاخستان أصبحت أول دولة في ولايته الثانية تنضم إلى اتفاقيات أبراهام، موضحا أنها ستكون الأولى من بين العديد من الدول التي تتجه، بحسب تعبيره، نحو السلام والازدهار من خلال هذه الاتفاقيات. وأشار إلى أن إعلانا سيصدر قريبا حول حفل توقيع رسمي، مضيفا أن العديد من الدول تسعى للانضمام إلى ما وصفه بنادي القوة، مؤكدا أن المزيد من الدول في الطريق".

وأوضح ترامب أنه أجرى مكالمة وصفها بالرائعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان، لافتا إلى “الكثير في الطريق” لتوحيد الدول من أجل الاستقرار والنمو. كما أكد أن قضية المعادن تمثل أحد أهم بنود جدول أعمال لقاء مجموعة دول 5+1، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات حول العالم لتوسيع سلاسل الإمداد بالمعادن الأساسية.


وفي ما يتعلق بـغزة، قال ترامب إن "موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع قريب للغاية"، مضيفا أن "غزة تسير على ما يرام حاليا".

وأضاف أن "حركة حماس ستواجه مشكلة كبيرة إذا لم تتصرف بالشكل الذي تعهدت به"، مشيرا إلى أن "دولا تطوعت للتدخل إذا ظهرت أي مشكلة مع حماس أو أي طرف آخر".

وفي الشأن السوري، قال ترامب إنه سيلتقي بالرئيس السوري، معتبرا أنه "يقوم بعمل جيد للغاية، ووصفه بأنه رجل قوي وأن العلاقة بينهما جيدة". وأشار إلى "رفع العقوبات عن سوريا بهدف منحها فرصة، مضيفا أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن".
 
 
 
