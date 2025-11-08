الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

هجوم روسي واسع يستهدف قطاع الطاقة الأوكراني

2025-11-08 | 02:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هجوم روسي واسع يستهدف قطاع الطاقة الأوكراني
هجوم روسي واسع يستهدف قطاع الطاقة الأوكراني

أعلنت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك أن روسيا شنّت ليل الجمعة ـ السبت هجوماً واسعاً على البنى التحتية للطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.

وقالت غرينتشوك إن التيار سيُعاد بعد استقرار نظام الطاقة، مؤكدة أن "أوكرانيا ستحصل على الضوء والدفء هذا الشتاء رغم خطط العدو".

وتكثف موسكو منذ أشهر هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما يثير مخاوف من أزمة تدفئة مع اقتراب فصل الشتاء. أ

مقالات ذات صلة
هجوم روسي واسع يستهدف قطاع الطاقة الأوكراني

عربي و دولي

روسيا

الحرب الأوكرانية

الطاقة الأوكرانية

موسكو

أوكرانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الأميركي: صاروخ كوريا الشمالية "يزعزع الاستقرار"
السبب وراء إنذارات وضربات إسرائيل الأخيرة! (الجمهورية)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه.. والسبب؟!
05:49

السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه.. والسبب؟!

أعلنت السلطات الإيرانية السبت أنها تعتزم تقنين المياه في طهران، البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، بهدف "مواجهة الهدر"، فيما يمرّ البلد بأزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.

05:49

السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه.. والسبب؟!

أعلنت السلطات الإيرانية السبت أنها تعتزم تقنين المياه في طهران، البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، بهدف "مواجهة الهدر"، فيما يمرّ البلد بأزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟
04:39

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟

بدأ الجيش الإسرائيلي خفض عدد جنود الاحتياط العاملين على عدة جبهات، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والشمال، في مؤشر على انخفاض حدة القتال بعد عامين من الحرب واستمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

04:39

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟

بدأ الجيش الإسرائيلي خفض عدد جنود الاحتياط العاملين على عدة جبهات، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والشمال، في مؤشر على انخفاض حدة القتال بعد عامين من الحرب واستمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في بلدة شبعا جنوبي لبنان
06:23
السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه.. والسبب؟!
05:49
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟
04:39
الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت أكثر من 450 مسيّرة هجومية و45 صاروخًا على أوكرانيا الليلة الماضية
03:44
ترامب: الذكاء الاصطناعي قوة أميركا.. ولا فقاعة!
03:32
الجيش الأميركي: صاروخ كوريا الشمالية "يزعزع الاستقرار"
02:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025