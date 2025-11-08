هجوم روسي واسع يستهدف قطاع الطاقة الأوكراني

وقالت غرينتشوك إن التيار سيُعاد بعد استقرار نظام الطاقة، مؤكدة أن "أوكرانيا ستحصل على الضوء والدفء هذا الشتاء رغم خطط العدو".
وتكثف موسكو منذ أشهر هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما يثير مخاوف من أزمة تدفئة مع اقتراب فصل الشتاء. أ
أعلنت السلطات الإيرانية السبت أنها تعتزم تقنين المياه في طهران، البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، بهدف "مواجهة الهدر"، فيما يمرّ البلد بأزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.
بدأ الجيش الإسرائيلي خفض عدد جنود الاحتياط العاملين على عدة جبهات، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والشمال، في مؤشر على انخفاض حدة القتال بعد عامين من الحرب واستمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.