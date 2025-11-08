جفاف وقطع مياه.. ماذا يحصل في طهران؟

أعلنت أنها تخطط لخفض استهلاك المياه بشكل في ، في ظل مواجهة البلاد لإحدى أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.

وقال آبادي على التلفزيون الرسمي، السبت: "سيُمنع هذا الهدر، حتى لو تسبب في بعض الإزعاج".



وأفادت وسائل إعلام محلية أن "عمليات قطع المياه ليلا جارية بالفعل في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة".



وتواجه أزمة مياه غير مسبوقة، وسط تحذيرات من إمكانية إخلائها إذا استمر الوضع من دون تدخل عاجل.