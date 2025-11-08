الأخبار
عربي و دولي

جفاف وقطع مياه.. ماذا يحصل في طهران؟

2025-11-08 | 09:13
جفاف وقطع مياه.. ماذا يحصل في طهران؟
جفاف وقطع مياه.. ماذا يحصل في طهران؟

أعلنت إيران أنها تخطط لخفض استهلاك المياه بشكل دوري في طهران، في ظل مواجهة البلاد لإحدى أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.

وقال وزير الطاقة عباس علي آبادي على التلفزيون الرسمي، السبت: "سيُمنع هذا الهدر، حتى لو تسبب في بعض الإزعاج".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن "عمليات قطع المياه ليلا جارية بالفعل في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة".

وتواجه العاصمة الإيرانية أزمة مياه غير مسبوقة، وسط تحذيرات من إمكانية إخلائها إذا استمر الوضع من دون تدخل عاجل.
 
 
 
Aljadeed
