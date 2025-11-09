توصية من مسؤول أميركي رفيع: الشيعة منقسمون!

السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أكد في مقابلة مع " عربية" أن الطائفة في "منقسمة"، حيث يريد نحو نصفها أن تكون كل الأسلحة الثقيلة بيد ، بينما تصر فئة داخل على البقاء مسلّحة، ما يمنع لبنان من تحقيق إمكاناته الكاملة.



