توصية من مسؤول أميركي رفيع: الشيعة منقسمون!

وأضاف غراهام أن "إسرائيل لن تقبل ببقاء حزب الله مسلّحاً"، موصياً بـ"نزع سلاح الحزب لتمهيد الطريق لمناقشة أمن الحدود ودمج لبنان في المنطقة".
كما أشار إلى توسع الاتفاقيات الإبراهيمية، متوقعاً انضمام السعودية العام المقبل، داعياً لبنان إلى "الاستعداد من الآن ليكون جزءاً منها".
قال 3 مسؤولين أمنيين لبنانيين، إن "إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في نزع سلاح حزب الله، من خلال تفتيش المنازل الخاصة في الجنوب بحثاً عن أسلحة.
أحبطت سوريا مخططين منفصلين لتنظيم داعش لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، حسبما أفاد مسؤولان كبيران لوكالة رويترز.