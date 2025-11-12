إسرائيل تعرض أراضٍ للبيع في جنوب لبنان! (صورة)

ونشرت الحركة خريطة تضم بلدات جنوبية في منطقة جنوب الليطاني، وأطلقت عليها أسماء عبرية، مع أسعار تبدأ من 300 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار) للقطعة الواحدة، ووصفت الأراضي بأنها "مستقبل مستوطنات ".

وتمتد الخريطة من مصب نهر الليطاني في شمالًا حتى كفركلا، وتشمل بلدات وحاصبيا ومزارع ، إضافة إلى أربع مدن رئيسية هي صور وبنت ومرجعيون وحاصبيا.