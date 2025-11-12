إسرائيل تعرض أراضٍ للبيع في جنوب لبنان! (صورة)

ونشرت الحركة خريطة تضم بلدات جنوبية في منطقة جنوب الليطاني، وأطلقت عليها أسماء عبرية، مع أسعار تبدأ من 300 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار) للقطعة الواحدة، ووصفت الأراضي بأنها "مستقبل مستوطنات جديدة".
وتمتد الخريطة من مصب نهر الليطاني في البحر المتوسط شمالًا حتى كفركلا، وتشمل بلدات البقاع الغربي وحاصبيا ومزارع شبعا، إضافة إلى أربع مدن رئيسية هي صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.
بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مفادها التفكير بالعفو بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال ترامب في الرسالة: فكّر في منح العفو لنتنياهو حتى يتمكن من توحيد اسرائيل".
نشر الرئيس الاوكراني على صفحته في تلغرام مشاهد تظهر اعتراض مسيرات روسية اثناء تحليقها وقال في المنشور ان اعتراض المسيرات زاد بشكل كبير.