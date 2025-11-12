عاجل
مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية
مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية Publishing Date
البحث
08:35
حقيبة سوداء بيد مرافق الشرع.. فما سرها؟ (فيديو)
07:51
بطريقة مخيفة.. إنهيار جسر! (فيديو)
06:56
جدار اسرائيلي جديد عند حدود لبنان! (فيديو)
05:58
بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!
05:39
لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)
عربي و دولي
وزراء خارجية مجموعة الـ 7: قلقون إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات لغزة
2025-11-12 | 15:48
2025-11-12 | 15:48
A-
A+
وزراء خارجية مجموعة الـ 7: قلقون إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات لغزة
وزراء خارجية مجموعة الـ 7: قلقون إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات لغزة
عربي و دولي
خارجية
مجموعة
قلقون
القيود
مفروضة
المساعدات
هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر مركزها قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
اتفاق نهائي مع إسرائيل.. الشرع: نريد إعمار سوريا!
محليات
22:38
مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية
22:38
محليات
22:33
غارتان اسرائيليتان استهدفتا المكان ذاته في بلدة طرفلسيه
22:33
عربي و دولي
15:58
وزراء خارجية مجموعة الـ 7: ندعو جميع الأطراف في غزة إلى السماح بدخول المساعدات دون تدخل
15:58
محليات
05:58
بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!
محليات
05:58
بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!
عربي و دولي
02:23
إسرائيل تعرض أراضٍ للبيع في جنوب لبنان! (صورة)
عربي و دولي
02:23
إسرائيل تعرض أراضٍ للبيع في جنوب لبنان! (صورة)
محليات
06:47
"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!
محليات
06:47
"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!
عربي و دولي
04:46
بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!
عربي و دولي
04:46
بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!
محليات
05:03
"برق ورعد".. تجهّزوا!
محليات
05:03
"برق ورعد".. تجهّزوا!
عربي و دولي
01:31
ضربة إسرائيل... لا تنتظر البابا؟! (الأنباء الإلكترونية)
عربي و دولي
01:31
ضربة إسرائيل... لا تنتظر البابا؟! (الأنباء الإلكترونية)
