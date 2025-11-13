علناً.. ماذا اشترط نتنياهو على الشرع؟

وأضاف نتنياهو أن حماية الدروز في جنوب سوريا شرط أساسي، مشيرًا إلى ما وصفه بالتعذيب والذبح الذي تعرض له الدروز، مؤكدًا أن إسرائيل لن تعتمد على أي جهة خارجية في أمنها، سواء في غزة أو أي جبهة أخرى.
وتوغل الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقام حاجزًا عسكريًا ومنع الأهالي من المرور، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.
من جهته، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أن التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوف أمنية بل من طموحات توسعية، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود 8 ديسمبر قبل إحراز أي تقدم في المفاوضات المباشرة بين دمشق وتل أبيب.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقريراً، زعمت من خلاله، أن "الجيش الإسرائيلي يقترب من شن هجوم محدود على حزب الله، تتضمن الخطة سلسلة من الغارات الجوية على منشآت إنتاج الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في سهل البقاع وبيروت، هذه المواقع مبنية تحت الأرض أو مخفية بين المباني السكنية، وتتمتع بقدرات أساسية لتحويل الصواريخ الثقيلة غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تعديل رؤوسها الحربية".
أصدرت الجيش الإسرائيلي بياناً نفى فيه التقارير عن وقوع غارة في قرية تول بجنوب لبنان، مؤكدة أن انفجار السيارة كان نتيجة محاولة فاشلة لحزب الله لتهريب أسلحة.