علناً.. ماذا اشترط نتنياهو على الشرع؟

وأضاف أن حماية الدروز في جنوب شرط أساسي، مشيرًا إلى ما وصفه بالتعذيب والذبح الذي تعرض له الدروز، مؤكدًا أن لن تعتمد على أي جهة خارجية في أمنها، سواء في غزة أو أي جبهة أخرى.

وتوغل الجيش ، أمس الأربعاء، في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقام حاجزًا عسكريًا ومنع الأهالي من المرور، بحسب ما أفادت "الإخبارية" .

، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوف بل من طموحات توسعية، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود 8 ديسمبر قبل إحراز أي تقدم في المفاوضات المباشرة بين وتل أبيب.