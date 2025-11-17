في الغارة الليلية.. من استهدفت إسرائيل في لبنان؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرًا قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن مواجهة جديدة مع حزب الله ليست مسألة "إذا" بل مسألة "متى"، بعد أن واصل التنظيم بناء قوته وتسليحه شمال لبنان بدعم من إيران، بما في ذلك تطوير قدرات نيران دقيقة وطويلة المدى.



