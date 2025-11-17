اليونيفيل: هذا مثير للقلق!

أكدت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس كارديل أنّ عمل قوات حفظ السلام أصبح أكثر خطورة في الجنوب، مشيرة إلى أنّ القذائف سقطت أمس على بعد خمسة أمتار فقط من دورية راجلة. ولفتت إلى أنّ “سلامة عناصر اليونيفيل تبقى مسؤولية الأطراف المُلزَمة بالقرار 1701”، داعية إلى تذكير الجيش الإسرائيلي بالتزاماته بحماية القوات الدولية.
وعن تأثير الهجمات على خطة تقليص عديد اليونيفيل، شددت كارديل على أن الاعتداءات “مثيرة للقلق”، لكنها لا تغيّر في مهام القوات التي ستواصل عملها بما تملكه من موارد، رغم الأزمة المالية التي تضرب الأمم المتحدة. وأكدت أنّ اليونيفيل باقية في الجنوب، وستستمر في مراقبة الخط الأزرق والإبلاغ عن الانتهاكات ودعم الجيش اللبناني.
وجه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها، كما فعل قادة سابقون.
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرًا قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن مواجهة جديدة مع حزب الله ليست مسألة "إذا" بل مسألة "متى"، بعد أن واصل التنظيم بناء قوته وتسليحه شمال لبنان بدعم من إيران، بما في ذلك تطوير قدرات نيران دقيقة وطويلة المدى.