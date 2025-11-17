القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟

وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي قلق من عدم التزام الجيش اللبناني بتطبيق دوره في اتفاقية وقف إطلاق النار وتفكيك أسلحة حزب الله، ويعتبر أن هذا الوضع يُلزم إسرائيل بالتحرك بقوة ضد التنظيم.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف قدرات حزب الله في لبنان، بما في ذلك عمليات "تصفية" المسؤولين في التنظيم، وفق تعبيرهم.
كما ربط الجيش الإسرائيلي ما يحدث في لبنان بمحاولات إيران لإعادة بناء قدراتها الصاروخية بعد عملية الـ12 يومًا ، محذرًا من أن أي مواجهة ضد إيران قد تتضمن مواجهة إضافية مع حزب الله من الشمال.
وجه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها، كما فعل قادة سابقون.