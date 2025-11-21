مسح جنوب سوريا.. وأسلحة!

قال الجيش ، إن " المتواجدة في المنطقة الجنوبية تقوم بمهام دفاعية استباقية بهدف الحفاظ على أمن سكان ومرتفعات الجولان".

وأكمل: "في إطار العملية، نفذت القوات عملية بحث وتفتيش، عُثر خلالها على أسلحة، من بينها قطع صواريخ وآر بي جي، ودُمّرت جميع الأسلحة التي عُثر عليها".



وتابع: "تم حشد قوات لواء الاحتياط "رأس الحربة" (55) للاحتياط مرة أخرى في الأشهر ، وهي تعمل حالياً في المنطقة الجنوبية تحت قيادة الفرقة 210، وتستمر قوات الفرقة بالانتشار في المنطقة".



واعتبر ، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات مع ".