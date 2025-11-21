مسح جنوب سوريا.. وأسلحة!

وأضاف: "خلال عمليات المسح في جنوب سوريا
عثرت القوات
وأكمل: "في إطار العملية، نفذت القوات عملية بحث وتفتيش، عُثر خلالها على أسلحة، من بينها قطع صواريخ وآر بي جي، ودُمّرت جميع الأسلحة التي عُثر عليها".
وتابع: "تم حشد قوات لواء الاحتياط "رأس الحربة" (55) للاحتياط مرة أخرى في الأشهر الأخيرة
، وهي تعمل حالياً في المنطقة الجنوبية السورية
تحت قيادة الفرقة 210، وتستمر قوات الفرقة بالانتشار في المنطقة".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية
مع إسرائيل
".