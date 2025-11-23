النائب وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الواضح أننا في دائرة خطر شديدة والإسرائيلي مستمر في الاعتداءات

النائب ميشال الدويهي لـ "وهلق شو": الاعتداءات الإسرائيلية في الايام الأخيرة هي مؤشرات خطيرة ومقلقة علينا أخذها بعين الاعتبار ولا بد من الاعتراف بالوقائع حزب الله خسر في هذه الحرب ولبنان كذلك