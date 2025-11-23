الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
10
o
الجنوب
22
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-11-22
الخلاف انتهى وإجتماع قيد التحضير!
2025-11-21
عند مدخل زحلة.. أكبر علم لبنان! (فيديو)
2025-11-21
أثناء عرضها الجوي.. إليكم لحظة تحطم الطائرة! (فيديو)
2025-11-21
1000 طائرة تضيء السماء! (فيديو)
2025-11-21
بالفيديو: نظرة... تخطف الأنظار!
عربي و دولي
النائب وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الواضح أننا في دائرة خطر شديدة والإسرائيلي مستمر في الاعتداءات
2025-11-23 | 15:15
A-
A+
النائب وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الواضح أننا في دائرة خطر شديدة والإسرائيلي مستمر في الاعتداءات
مقالات ذات صلة
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": تحذيرات دولية وصلت عبر الموفدين حول احتمال ضربة على إيران وإما أن "تحيدوا حالكم أو تصبحوا ضمن دائرة الصراع"
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الجيش اللبناني يقوم بعمل كبير في جنوب الليطاني وعلينا إظهار ذلك لتفادي الانتقادات ونسأل: ماذا تلقى الجيش من دعم؟
النائب ميشال الدويهي لـ "وهلق شو": الاعتداءات الإسرائيلية في الايام الأخيرة هي مؤشرات خطيرة ومقلقة علينا أخذها بعين الاعتبار ولا بد من الاعتراف بالوقائع حزب الله خسر في هذه الحرب ولبنان كذلك
النائب وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الواضح أننا في دائرة خطر شديدة والإسرائيلي مستمر في الاعتداءات
خاص الجديد
محليات
عربي و دولي
فاعور
لـ"وهلق
الواضح
دائرة
شديدة
والإسرائيلي
مستمر
الاعتداءات
العودة الى الأعلى
"دمية".. في قبضة الشرطة (فيديو)
"عمليات سرية".. ومحاولة الإطاحة بمادورو
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:26
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الجيش اللبناني يقوم بعمل كبير في جنوب الليطاني وعلينا إظهار ذلك لتفادي الانتقادات ونسأل: ماذا تلقى الجيش من دعم؟
15:26
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الجيش اللبناني يقوم بعمل كبير في جنوب الليطاني وعلينا إظهار ذلك لتفادي الانتقادات ونسأل: ماذا تلقى الجيش من دعم؟
15:25
حسين أيوب لـ"وهلق شو": حزب الله التقى وفداً تركياً نقل رسائل من الشرع إلى القيادة داخل الحزب
15:25
حسين أيوب لـ"وهلق شو": حزب الله التقى وفداً تركياً نقل رسائل من الشرع إلى القيادة داخل الحزب
15:19
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": تحذيرات دولية وصلت عبر الموفدين حول احتمال ضربة على إيران وإما أن "تحيدوا حالكم أو تصبحوا ضمن دائرة الصراع"
15:19
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": تحذيرات دولية وصلت عبر الموفدين حول احتمال ضربة على إيران وإما أن "تحيدوا حالكم أو تصبحوا ضمن دائرة الصراع"
يحدث الآن
محليات
15:46
مسؤول الرقابة المالية السورية يحذّر: الرشوة تدمر الاقتصاد والثقة بالمؤسسات
عربي و دولي
15:26
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الجيش اللبناني يقوم بعمل كبير في جنوب الليطاني وعلينا إظهار ذلك لتفادي الانتقادات ونسأل: ماذا تلقى الجيش من دعم؟
عربي و دولي
15:25
حسين أيوب لـ"وهلق شو": حزب الله التقى وفداً تركياً نقل رسائل من الشرع إلى القيادة داخل الحزب
اخترنا لك
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": الجيش اللبناني يقوم بعمل كبير في جنوب الليطاني وعلينا إظهار ذلك لتفادي الانتقادات ونسأل: ماذا تلقى الجيش من دعم؟
15:26
حسين أيوب لـ"وهلق شو": حزب الله التقى وفداً تركياً نقل رسائل من الشرع إلى القيادة داخل الحزب
15:25
وائل أبو فاعور لـ"وهلق شو": تحذيرات دولية وصلت عبر الموفدين حول احتمال ضربة على إيران وإما أن "تحيدوا حالكم أو تصبحوا ضمن دائرة الصراع"
15:19
حسين أيوب لـ"وهلق شو": ضباط حزب الله والجيش السوري ينسقون "إيجابياً" عند حدود البقاع لمعالجة بعض التفاصيل
14:58
حسين أيوب لـ"وهلق شو": قائد الجيش ألغى زيارته لواشنطن بالتنسيق مع الرئيس عون وبعد اكتشاف "كمين سياسي"
14:48
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ"وهلق شو": حزب الله تجاهل مسألة الرد في بيانه ما يدل أنه غير معني بأجندة الأعمال الإسرائيلية
14:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:32
تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروّع في تايلاند
2025-08-29
الولايات المتحدة رحبت بالتمديد لليونيفيل
2025-10-08
سلاف فواخرجي تعلق على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته في اللاذقية
2025-08-28
معلومات الجديد: اتصالات بين الرئاسات لاعتماد مخرج في الجلسة المقبلة يؤكد التزام لبنان بالقرار وبالخطة وفي نفس الوقت يحرر لبنان من تطبيق الخطة وفق المهلة الزمنية
2025-10-27
مذكرة بإقفال المراكز والمؤسسات العامة
13:30
لبنان على أبواب مرحلة شديدة التصعيد وتحذيرات دولية
بالفيديو
بالفيديو
14:56
حسين أيوب: هكذا تجاهل حزب الله "الرد".. وكمين سياسي كان بإنتظار قائد الجيش!
13:00
مقدمة النشرة المسائية 23-11-2025
09:07
بث مباشر لآخر التطورات الميدانية من الضاحية الجنوبية
06:36
المؤثر الأردني ينال الخياط يقبل التحدي ويجاوب على أسئلة الجمهور
2025-11-22
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
2025-11-22
نجمة "باب الحارة" هدى شعراوي في تصريح جريء عن الرئيس السوري احمد الشرع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:12
وفيق صفا حديث التواصل الاجتماعي.. وصادق: فرجونا قدي قوايا!
محليات
13:12
وفيق صفا حديث التواصل الاجتماعي.. وصادق: فرجونا قدي قوايا!
عربي و دولي
11:59
فيديو للحظة الإغتيال.. وبيان إسرائيلي جديد!
عربي و دولي
11:59
فيديو للحظة الإغتيال.. وبيان إسرائيلي جديد!
محليات
10:31
بعد غارة الضاحية.. رسالة من جعجع إلى الرئيس عون!
محليات
10:31
بعد غارة الضاحية.. رسالة من جعجع إلى الرئيس عون!
محليات
09:16
الرجل الثاني بالصورة إلى جانب صفي الدين.. ماذا نشر الإعلام الإسرائيلي؟
محليات
09:16
الرجل الثاني بالصورة إلى جانب صفي الدين.. ماذا نشر الإعلام الإسرائيلي؟
محليات
09:35
بصواريخ جانبية "خارقة".. بهذا السلاح وقعت غارة حارة حريك (صورة)
محليات
09:35
بصواريخ جانبية "خارقة".. بهذا السلاح وقعت غارة حارة حريك (صورة)
عربي و دولي
14:14
حزب الله يعلن استشهاد الطبطبائي… "قائد جهادي كبير" وهذه صورته
عربي و دولي
14:14
حزب الله يعلن استشهاد الطبطبائي… "قائد جهادي كبير" وهذه صورته
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025