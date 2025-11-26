إطلاق نار يهز البيت الأبيض.. وإصابات! (فيديو)

وأعلنت شرطة العاصمة أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع، وأن أحد المشتبه بهم تم احتجازه، بينما أُغلِق البيت الأبيض وتم تأمين المنطقة.
دوافع الحادث وحالة الجنديين لا تزال غير واضحة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الهجوم وهوية المنفذ أو المنفذين، وفق وسائل إعلام أميركية.
🔴 قتلى وجرحى بينهم عناصر من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض pic.twitter.com/eJ3ahDFsnP
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) November 26, 2025
