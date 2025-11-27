الأخبار
عربي و دولي

غارات تهز جنوب لبنان.. قبيل زيارة البابا (فيديو)

2025-11-27 | 07:49
غارات تهز جنوب لبنان.. قبيل زيارة البابا (فيديو)
غارات تهز جنوب لبنان.. قبيل زيارة البابا (فيديو)

شنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثّفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها المحمودية والجرمق. وتأتي هذه الهجمات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر الأحد المقبل.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

غارات تهز جنوب لبنان.. قبيل زيارة البابا (فيديو)

بشأن لبنان.. نتنياهو يدعو لإجتماع أمنيّ!
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو ينفذ هجمات في جنوب لبنان

الهجوم على الجنوب.. بيانٌ إسرائيلي: ضربنا وسائل حزب الله
08:18

بشأن لبنان.. نتنياهو يدعو لإجتماع أمنيّ!
08:08

