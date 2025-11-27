غارات تهز جنوب لبنان.. قبيل زيارة البابا (فيديو)

View this post on Instagram
أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً زعم فيه أنه استهدف عبر غارات جوية مواقع إطلاق ومخزناً للأسلحة وبُنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال أن الهجمات نُفّذت بناءً على معلومات استخباراتية واستهدفت مواقع عناصر الحزب يستخدمونها لتنفيذ “مخططات ضد قواته”.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدداً من وزرائه إلى اجتماع أمني مساء اليوم لبحث التطورات في لبنان، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي.