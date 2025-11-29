الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

مجدداً.. تعليق إسرائيليّ بشأن إغتيال الطبطبائي!

2025-11-29 | 01:56
مجدداً.. تعليق إسرائيليّ بشأن إغتيال الطبطبائي!
مجدداً.. تعليق إسرائيليّ بشأن إغتيال الطبطبائي!

أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل الغارة التي استهدفت هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في حزب الله، داخل شقة في الضاحية الجنوبية، دون أي تحذير مسبق، في عملية وصفها الجيش بأنها دقيقة واستخباراتية بعد التأكد من وجوده في الموقع.

ويتهم الجيش الطبطبائي بقيادة قوات الرضوان وإدارة عمليات الحزب في سوريا منذ الثمانينيات، وتعتبره واشنطن من أبرز قادته العسكريين، وقد عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية جاءت بعد رصد محاولات الطبطبائي لإعادة بناء القوة العسكرية لحزب الله، معتبرًا أن الضربة تشكل "ضربة قوية لقدرة الحزب على القيادة والسيطرة".

وشدد الجيش على أنه لن يسمح بإعادة تسليح الحزب، سواء عبر تنفيذ بنود الاتفاق أو باستخدام القوة، ودعا الحكومة اللبنانية إلى مواصلة جهودها لنزع سلاح الحزب، محمّلًا أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل بمواجهة "قوة أشد".

عربي و دولي

محليات

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

هيثم الطبطبائي

لبنان

حزب الله

قوات الرضوان

Aljadeed
