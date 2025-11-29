مجدداً.. تعليق إسرائيليّ بشأن إغتيال الطبطبائي!

ويتهم الجيش الطبطبائي بقيادة قوات وإدارة عمليات الحزب في منذ الثمانينيات، وتعتبره من أبرز قادته العسكريين، وقد عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين مقابل معلومات عنه.

وزعم المتحدث الجيش إن العملية جاءت بعد رصد محاولات الطبطبائي لإعادة بناء القوة العسكرية لحزب ، معتبرًا أن الضربة تشكل "ضربة قوية لقدرة الحزب على القيادة والسيطرة".

وشدد الجيش على أنه لن يسمح بإعادة تسليح الحزب، سواء عبر تنفيذ بنود الاتفاق أو باستخدام القوة، ودعا إلى مواصلة جهودها لنزع سلاح الحزب، محمّلًا أي محاولة للمساس بأمن بمواجهة "قوة أشد".