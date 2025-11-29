ترامب مرتشي؟ (فيديو)

View this post on Instagram
أفادت صحيفة "شبات" الاسرائيلية، أن "الجيش قدّم للقيادة السياسية، خلال اجتماع خاص مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور عدد من كبار الوزراء، خطةً لتكثيف الهجمات ضد المنظمة حزب الله"، وذلك مع نهاية الإنذار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح الحزب بنهاية الشهر المقبل".
عُلم أنّ النائب نعمة افرام تعرّض لحادثة انزلاق أثناء قيامه بجولةٍ تفقديّة في إحدى المنشآت الصناعيّة، ما أدّى إلى كسرٍ بليغ في رجله.فهل يحول هذا الطارئ المستجدّ، دون مشاركته في عددٍ من الفعاليّات الرسميّة والروحيّة المتّصلة بزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة؟