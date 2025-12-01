أردوغان: الهجمات بالمسيّرات في البحر الأسود "تصعيد مقلق"

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض «سلام العبيد»، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد «على المحك» منذ 22 أسبوعا.

