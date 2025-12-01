أردوغان: الهجمات بالمسيّرات في البحر الأسود "تصعيد مقلق"

وأوضح أنّ الضربات التي وقعت يومي الجمعة والسبت "غير مقبولة بأي شكل"، مؤكدًا أنها تهدّد سلامة الملاحة والبيئة والأرواح داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا.
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض «سلام العبيد»، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد «على المحك» منذ 22 أسبوعا.
عشية توجّه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الإدارة الأميركية "متفائلة جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.