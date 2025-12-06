الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الشرع من منتدى الدوحة: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن

2025-12-06 | 08:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشرع من منتدى الدوحة: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع من منتدى الدوحة: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن

قال الرئيس السوري أحمد الشرع: "نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية".

وأضاف خلال كلمته في منتدى الدوحة: "نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار"، وتابع: "كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها".مشيرًا الى ان "إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات".

وأردف الشرع: "سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن"، مؤكدًا انهم سيجروا الإنتخبات الرئاسية بعد 4 سنوات وفقًا للدستور. واردف: "لسنا جاهزين في هذا الوقت لإجراء انتخابات ورغم ذلك خضنا انتخابات تناسب المرحلة الانتقالية".
وأكد: "حققنا إنجازات كبيرة وحصلت إشكالات ونقوم بمحاسبة من تسبب فيها"، وأضاف: "سوريا ذاهبة إلى بيئة اقتصادية ناهضة وهو ما سيساعد في تحقيق الاستقرار".

ولفت الرئيس السوري الى ان "سوريا تحتاج إلى بناء مؤسسات مستقرة وهو ما يضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة"، مؤكدًا ان "كل الطوائف اليوم مشاركة في الحكومة السورية دون مبدأ المحاصصة"، وأضاف: "سوريا دولة قانون وهو الذي يحافظ على حقوق جميع السوريين".

ولفت الى انهم "ورثوا مشكلة كبيرة ويجب أن نعالجها بحكمة شديدة وشكلنا لجانا لتقصي الحقائق بعد النزاعات" و "لا نستطيع أن نعرّف الثورة بأنها ثورة سنية". وعن المرأة قال الشرع ان "حقوقها محفوظة ويسعون لإشراكها في الحكومة ومجلس الشعب".

وختم الشرع: "الأمور ذاهبة باتجاه رفع العقوبات عن سوريا".
 
مقالات ذات صلة
الشرع من منتدى الدوحة: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن

عربي و دولي

الرئيس السوري

أحمد الشرع

منتدى الدوحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كندا تزيل سوريا من لائحة الإرهاب
البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بشار الأسد وحاجز لـ"حزب الله"! (فيديو)
10:07

بشار الأسد وحاجز لـ"حزب الله"! (فيديو)

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد برفقة مستشارته الإعلامية لونا الشبل.
وأثناء مرورهما في منطقة "الغوطة" في ريف دمشق، تفاجئ الأسد بحاجز لـ"حزب الله".

10:07

بشار الأسد وحاجز لـ"حزب الله"! (فيديو)

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد برفقة مستشارته الإعلامية لونا الشبل.
وأثناء مرورهما في منطقة "الغوطة" في ريف دمشق، تفاجئ الأسد بحاجز لـ"حزب الله".

يحدث الآن

اخترنا لك
الرئيس الإسرائيلي ردا على طلب نظيره الأمريكي منح العفو لنتنياهو: أحترم ترامب لكن إسرائيل دولة ديمقراطية
12:25
من احتفالات الشام.. الجديد مباشرة بعد قليل في النشرة المسائية
12:00
بشار الأسد وحاجز لـ"حزب الله"! (فيديو)
10:07
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
08:00
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
07:59
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
07:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025