الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
2025-12-03
كرة قدم.. في الجو! (فيديو)
2025-12-02
حديث و ضحكات.. هذا ما حصل بين عون و بري قبيل القداس
2025-12-01
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
عربي و دولي
البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار
2025-12-05 | 15:12
2025-12-05 | 15:12
A-
A+
البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
معلومات الجديد: المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، البالغة 190 مليون دولار ولقوى الأمن الداخلي بقيمة 40 مليون دولار مرتبطة بملف نزع السلاح
حنين السيد لـوهلق شو: حصلنا على 250 مليون دولار من البنك الدولي و75 مليون دولار من فرنسا مخصصة لإعادة إعمار البنى التحتية
البنتاغون: الموافقة على بيع مركبات ومعدات إلى لبنان بكلفة 90.5 مليون دولار
الموافقة
مركبات
ومعدات
لبنان
بكلفة
مليون
دولار
08:00
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
08:00
08:00
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
07:59
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
07:59
07:59
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
07:57
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
07:57
07:57
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
محليات
08:01
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
08:01
عربي و دولي
08:00
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
08:00
عربي و دولي
07:59
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
07:59
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
08:00
08:00
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
07:59
07:59
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
07:57
07:57
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
07:56
07:56
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
07:56
07:56
كلمة رئيس وزراء وزير الخارجية القطري خلال افتتاح منتدى الدوحة في النسخة الـ23
07:40
07:40
2025-11-15
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريباً جدأً"
2025-11-22
قائد الجيش يضع إكليًلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
2025-11-02
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
2025-10-20
"حزب الله" سيستخدم القوة بهذه الحالتين..
2025-10-09
المجموعات الاغترابية تتقدم بكتاب إلى الحكومة اللبنانية
2025-10-04
كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية
13:10
مقدمة النشرة المسائية 05-12-2025
09:53
معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص
2025-12-05
وفد من مجلس الامن جال على الرؤساء الثلاثة.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-04
مقدمة النشرة المسائية 04-12-2025
2025-12-03
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2025
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
محليات
08:07
"لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني".. نعيم قاسم: سيكون بأسنا أشد!
08:07
محليات
08:07
"لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني".. نعيم قاسم: سيكون بأسنا أشد!
محليات
01:19
كماشة أميركية على "حزب الله".. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)
01:19
محليات
01:19
كماشة أميركية على "حزب الله".. وضربة سورية محتملة؟! (نداء الوطن)
محليات
03:31
"عواصف رعدّية وبرد".. هذا الخبر لمحبي الشتاء!
03:31
محليات
03:31
"عواصف رعدّية وبرد".. هذا الخبر لمحبي الشتاء!
عربي و دولي
03:02
بالصورة: سلام والشرع ولقاء وتعاون!
03:02
عربي و دولي
03:02
بالصورة: سلام والشرع ولقاء وتعاون!
محليات
11:23
براك: الجيش لن يفعلها
11:23
محليات
11:23
براك: الجيش لن يفعلها
محليات
01:34
سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)
01:34
محليات
01:34
سلامٌ مُحتمل بلا تطبيع.. هذا ما قاله مصدر وزاري! (الأنباء الكويتية)
