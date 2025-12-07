ترامب يهدّد: "نعرف أين تسكنون"

قال الرئيس الأميركي في خلال حفل عشاء بمركز "كينيدي: " نتعهد بمحاربة عصابات المخدرات على البر بالطريقة نفسها المتّبعة في البحر".

وشدد: "سنبدأ نفس العملية براً، لأننا نعرف كل طريق، ونعرف كل ، ونعرف مكان سكنهم. نعرف كل شيء عنهم".



ولفت إلى أن كمية المخدرات التي تدخل بحراً انخفضت بنسبة 94 بالمئة، قائلا: "أحاول معرفة من هم الـ 6 بالمئة الآخرون".