الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
08:49
غمرة لـ "براك"! (فيديو)
04:55
سياسيو "حزب الله".. على قائمة الاستهداف؟
04:42
شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)
02:07
الأسماك تحتفل بالكريسماس (فيديو)
عربي و دولي
عن لبنان وسوريا.. ماذا قال برّاك؟
2025-12-07 | 07:24
A-
A+
عن لبنان وسوريا.. ماذا قال برّاك؟
قال المبعوث الأميركي
توم براك
إنه "يجب جمع
سوريا
ولبنان معاً لأنهما يمثلان حضارة رائعة".
وأضاف
براك
في
كلمة
له خلال جلسة حوارية بمنتدى
الدوحة
2025، أن "الإنجازات التي تحققت في
سوريا
كانت بطولية"، مؤكداً على "ضرورة تشجيع القائمين عليها ودعمهم".
وأوضح أن "الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اتخذ قراراته بشأن سوريا بعد دراسة معمقة، وارتأى منح الفرصة للرئيس
أحمد الشرع
".
مقالات ذات صلة
نعيم قاسم: براك قال إن الولايات المتحدة لن تتدخل بمواجهة حزب الله إنما اسرائيل ستواصل ذلك
توم برّاك: علينا تشجيع الحكومة السورية ودعمها
برّاك: المرحلة التالية تنص على إعادة تعريف العلاقات التركية ـ السورية ـ الإسرائيلية
عن لبنان وسوريا.. ماذا قال برّاك؟
عربي و دولي
توم براك
لبنان
سوريا
العودة الى الأعلى
سكاي نيوز عربية: دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق
نتنياهو: سألتقي بترامب هذا الشهر
اقرأ ايضا في عربي و دولي
07:45
سكاي نيوز عربية: دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق
07:45
سكاي نيوز عربية: دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق
06:31
نتنياهو: سألتقي بترامب هذا الشهر
06:31
نتنياهو: سألتقي بترامب هذا الشهر
04:39
توم برّاك: يجب أن نجمع سوريا ولبنان معاً لأنهما يمثلان حضارة رائعة
04:39
توم برّاك: يجب أن نجمع سوريا ولبنان معاً لأنهما يمثلان حضارة رائعة
يحدث الآن
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
محليات
08:49
غمرة لـ "براك"! (فيديو)
محليات
08:08
أهالي كفركلا.. يلوّحون بالتصعيد!
اخترنا لك
سكاي نيوز عربية: دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق
07:45
نتنياهو: سألتقي بترامب هذا الشهر
06:31
توم برّاك: يجب أن نجمع سوريا ولبنان معاً لأنهما يمثلان حضارة رائعة
04:39
الشيباني: سوريا تحتاج إلى علاقة هادئة مع الجميع
04:38
توم برّاك: علينا تشجيع الحكومة السورية ودعمها
04:21
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
02:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:22
أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات
2025-12-06
"يلعن الغوطة" وكلام عن "حزب الله".. فيديو مسرب لبشار الأسد
2025-11-04
المحكمة ترفض استئناف ميار الببلاوي وتؤيد تغريمها 20 ألف جنيه في قضية السبّ والقذف
2025-09-20
عن تسليم السلاح الفلسطيني.. ماذا علّق باسيل؟
2025-11-22
الخلاف انتهى وإجتماع قيد التحضير!
2025-12-03
الوكالة الوطنية: تحليق مسير على علو مخفوض فوق المروانية النميرية زفتا وصولا الى الغازية وصيدا
بالفيديو
بالفيديو
07:24
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
05:02
من معراب.. مراسلة الجديد توفينا بالمستجدات
03:44
مؤتمر صحافي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب
14:06
مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 05-12-2025
2025-12-05
معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
02:42
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!
عربي و دولي
02:42
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!
عربي و دولي
02:11
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
عربي و دولي
02:11
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
محليات
08:51
خلاف عائلي.. زوجة ترمي قنبلة على زوجها!
عربي و دولي
01:52
ترامب يهدّد: "نعرف أين تسكنون"
عربي و دولي
01:52
ترامب يهدّد: "نعرف أين تسكنون"
عربي و دولي
02:59
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
عربي و دولي
02:59
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
عربي و دولي
01:30
"تحركات على الحدود تحسّباً لرد حزب الله".. تقديرات اسرائيلية جديدة!
عربي و دولي
01:30
"تحركات على الحدود تحسّباً لرد حزب الله".. تقديرات اسرائيلية جديدة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025