الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بالفيديو: إسرائيل تخرق لبنان براً.. تزعم وتدمر!

2025-12-07 | 10:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو: إسرائيل تخرق لبنان براً.. تزعم وتدمر!
بالفيديو: إسرائيل تخرق لبنان براً.. تزعم وتدمر!

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دمّر فتحة نفق في قرية حولا ومخزنًا للوسائل القتالية في عيتا الشعب، كانا يستخدمان سابقًا من قبل حزب الله.

وقال الجيش أن هذه المنشآت جزء من البنى التحتية القديمة، وقد تم تدميرها لمنع استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن فتحة النفق كانت تحتوي على وسائل قتالية مثل قنابل هاون كان مخططًا إطلاقها باتجاه إسرائيل خلال الحرب.

وقال البيان أن الجيش سيواصل جهوده لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وإحباط محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته، مع الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان.

مقالات ذات صلة
بالفيديو: إسرائيل تخرق لبنان براً.. تزعم وتدمر!

محليات

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

لبنان

جنوب لبنان

حولا

لبنان

إسرائيل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تقديرات إسرائيلية استخبارية: حزب الله أدخل للجيش اللبناني عناصر يعملون معه
مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: وصول الرئيس السوري احمد الشرع إلى دمشق عائداً من الدوحة للمشاركة في احتفالات ذكرى التحرير الأولى
12:15
ساعات على ذكرى "السقوط".. سوريا تحتفل مباشرة | في النشرة المسائية بعد قليل
11:58
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لأي حرب مفاجئة وفي كل الجبهات
11:56
قائد اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: مهمتنا دعم الجيش اللبناني وليس تفتيش كل مبنى خاص
11:32
سكاي نيوز عربية: دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق
07:45
عن لبنان وسوريا.. ماذا قال برّاك؟
07:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025