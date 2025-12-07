بالفيديو: إسرائيل تخرق لبنان براً.. تزعم وتدمر!

وقال الجيش أن هذه المنشآت جزء من البنى التحتية القديمة، وقد تم تدميرها لمنع استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن فتحة النفق كانت تحتوي على وسائل قتالية مثل قنابل هاون كان مخططًا إطلاقها باتجاه إسرائيل خلال الحرب.
وقال البيان أن الجيش سيواصل جهوده لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وإحباط محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته، مع الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان.
الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لدخول قواته براً في الحرب الأخيرة نحو بلدتي حولا وعيتا الشعب pic.twitter.com/1I3EiEY2mQ
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) December 7, 2025
الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لدخول قواته براً في الحرب الأخيرة نحو بلدتي حولا وعيتا الشعب pic.twitter.com/1I3EiEY2mQ