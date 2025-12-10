الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

تفاوض فوق النار… وتوقّف عند كلمة برّي! (الجمهورية)

2025-12-10 | 01:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفاوض فوق النار… وتوقّف عند كلمة برّي! (الجمهورية)
تفاوض فوق النار… وتوقّف عند كلمة برّي! (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

أكد مصدر سياسي بارز أننا "بدأنا نلمس خفض منسوب التشاؤم، لكن هذا لا يعني أننا أبعدنا شبح الحرب عن لبنان، لأنّ إسرائيل مستمرة في عدوانها اليومي، ووصلتنا رسالتها أنّها لن توقف النار للتفاوض، والنار بالنسبة اليها هي فوق التفاوض".

وكشف المصدر لـ"الجمهورية" أنّ "المعنيين استطاعوا أن ينتزعوا عدم نكران الموفدين الدوليين من أنّ لبنان يقوم بخطوات إيجابية". ودعا المصدر إلى "التوقف ملياً عند كل كلمة قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. فالأزمة في صلبها تكمن في عدم التزام إسرائيل بكل الاتفاقات، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً انّ "حزب الله" التزم وانسحب كلياً من جنوب نهر الليطاني بحسب الاتفاق، وفي المقابل فإنّ العدو لم يقم بأي خطوة لا لجهة وقف الأعمال العدائية ولا الانسحاب. والذي استجد أننا قدّمنا خطوة إضافية تدحض الإدّعاءات الإسرائيلية ولم نسمع الصدى".

وقال المصدر نفسه: "إنّ ما يتجاهله البعض وللأسف، يتقاطع مع مَن في الداخل، انّ إسرائيل ملزمة بتطبيق الاتفاق، ونحن نكرر الموقف، وهو أنه لا يصح التفاوض تحت النار، والخوف أن تستمر إسرائيل في حربها لا بل تذهب إلى أبعد من الخطوط المرسومة حالياً، وإنّ كل التدخّل الخارجي لا يعمل بطريقة فاعلة، وخصوصاً الجانب الأميركي ذو التأثير الأكثر فعالية، في اعتبار انّ العدو لا يعير اهتماماً لأي مطالب أخرى، وربما ما يؤخّر التصعيد الكبير أننا لا نعطي عدونا ذريعة". وشدد المصدر على أنّ الالتزام بالمكتوب هو الحل"، قائلا: "نحن ننتظر تطبيقه ومساعدة الأميركي على فرضه من دون لا مهل ولا رهانات".

وأكّد المصدر، أنّ جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لن تقدّم ولن تؤخّر في الواقع شيئاً، حتى أنّ اللقاء الرباعي الذي تردّد أنّه سيُعقد في 18 من الحالي في باريس بين لودريان ولوجاندر والموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد الجيش العماد رودولف هيكل عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم" في 19 من الحالي، لا تأكيد بعد انّه سيحصل وربما لن يحصل

مقالات ذات صلة
تفاوض فوق النار… وتوقّف عند كلمة برّي! (الجمهورية)

محليات

عربي و دولي

نبيه برّي

لبنان

إسرائيل

الحدود الجنوبية

حزب الله

لودريان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استجواب روسيّ لبشّار الأسد!
تركيا تدخل خطّ الضاحية مع "حزب الله".. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: على حزب الله ان يعمل واجباته وهو يعرفها
04:50
ميشال عيسى من عين التينة: المساعدات للجيش اللبناني مستمرة
04:47
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
04:45
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل رداً على سؤال "الجديد": الأولوية في الإجتماع مع لودريان حسم تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة
04:35
خاص الجديد | ماذا طلب السفير الأميركي من برّي؟
04:25
بالصورة: نتنياهو في طهران؟!
03:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025