الأمن السوري يحبط وصول قذائف إلى لبنان! (صورة)

وأشارت إلى مصادرة المضبوطات وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
منخفضٌ جويّ قاسٍ يُغرق ويشرّد نازحين فقدوا خيامهم في قطاع غزة، ومشاهد توثّق ما يحدث.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
أفادت صحيفة هآرتس بانتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية، بعد أن أطلق النار على نفسه، ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 61 عسكريا.
تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم الدموي الذي وقع الأحد الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه منظمو الاحتفالات، الأربعاء.