4 آب "الحقيقة الضائعة"
بالفيديو: نازحو غزة تحت العواصف

2025-12-17 | 06:10
بالفيديو: نازحو غزة تحت العواصف
بالفيديو: نازحو غزة تحت العواصف

منخفضٌ جويّ قاسٍ يُغرق ويشرّد نازحين فقدوا خيامهم في قطاع غزة، ومشاهد توثّق ما يحدث.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

Aljadeed
الأمن السوري يحبط وصول قذائف إلى لبنان! (صورة)
داخل قاعدة عسكرية.. انتحار جندي إسرائيلي

الأمن السوري يحبط وصول قذائف إلى لبنان! (صورة)
06:53

الأمن السوري يحبط وصول قذائف إلى لبنان! (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية الأمن الداخلي في الزبداني أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان، تضم كميات كبيرة من قذائف «آر بي جي».

داخل قاعدة عسكرية.. انتحار جندي إسرائيلي
داخل قاعدة عسكرية.. انتحار جندي إسرائيلي

أفادت صحيفة هآرتس بانتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية، بعد أن أطلق النار على نفسه، ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 61 عسكريا.

بعد هجوم سيدني.. لا احتفالات "ليلة رأس السنة"!
بعد هجوم سيدني.. لا احتفالات "ليلة رأس السنة"!

تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم الدموي الذي وقع الأحد الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه منظمو الاحتفالات، الأربعاء.

الأمن السوري يحبط وصول قذائف إلى لبنان! (صورة)
داخل قاعدة عسكرية.. انتحار جندي إسرائيلي
بعد هجوم سيدني.. لا احتفالات "ليلة رأس السنة"!
اسرائيل تزعم عن غارة الطيبة: يجمع معلومات استخباراتية!
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب السعودية
السعودية دانت مصادقة إسرائيل على إنشاء بؤر إستيطانية جديدة في الضفة
