بالفيديو: نازحو غزة تحت العواصف

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية الأمن الداخلي في الزبداني أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان، تضم كميات كبيرة من قذائف «آر بي جي».
أفادت صحيفة هآرتس بانتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية، بعد أن أطلق النار على نفسه، ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 61 عسكريا.
تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم الدموي الذي وقع الأحد الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه منظمو الاحتفالات، الأربعاء.