بالفيديو: نازحو غزة تحت العواصف

تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم الدموي الذي وقع الأحد الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه منظمو الاحتفالات، الأربعاء.