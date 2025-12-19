عاجل
الشرع: أشكر الرئيس ترامب على رفع العقوبات عن سوريا
الشرع: أشكر الرئيس ترامب على رفع العقوبات عن سوريا
الرئيس السوري أحمد الشرع يشكر ولي العهد السعودي بعد رفع العقوبات عن سوريا
الرئيس السوري أحمد الشرع يشكر ولي العهد السعودي بعد رفع العقوبات عن سوريا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:52
هذا ما يفعله بشار الأسد في موسكو؟ (فيديو)
15:18
تحطم مأساوي
2025-12-18
هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو
2025-12-18
إقتراع المغتربين.. "طار وطار"؟ | شاهد الفيديو
2025-12-18
امطار غير مسبوقة تغمر الدوحة (فيديو)
عربي و دولي
"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم
2025-12-19 | 08:37
A-
A+
"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم
أعلن
مكتب نتنياهو
أن
نائب رئيس
مجلس الأمن القومي
مثل
إسرائيل
في اجتماع
الناقورة
لبحث نزع سلاح
حزب الله
.
وأضاف: أن اجتماع الميكانيزم ناقش سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد
حزب الله
وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود
مقالات ذات صلة
إجتماع "الميكانيزم".. تقدّم أمني وإقتصادي
مكتب نتنياهو: اجتماع الميكانيزم ناقش سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود
"تكريماً لاجتماع الميكانيزم" بري يعلق على الغارات الإسرائيلية
"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم
عربي و دولي
حزب الله
اسرائيل
العودة الى الأعلى
إنزال جوي في سوريا لإعتقال مطلوبين (فيديو)
تتويج المغرب بكأس العرب.. مراسل الجديد ينقل الحدث - شاهد البث
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:07
روبيو: نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران وحزب الله
10:07
روبيو: نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران وحزب الله
08:52
هذا ما يفعله بشار الأسد في موسكو؟ (فيديو)
دكتور.. "إجا دور المهنة"؟
08:52
هذا ما يفعله بشار الأسد في موسكو؟ (فيديو)
دكتور.. "إجا دور المهنة"؟
08:35
مكتب نتنياهو: اجتماع الميكانيزم ناقش سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود
08:35
مكتب نتنياهو: اجتماع الميكانيزم ناقش سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود
يحدث الآن
محليات
14:29
الشرع: أشكر الرئيس ترامب على رفع العقوبات عن سوريا
محليات
14:28
الرئيس السوري أحمد الشرع يشكر ولي العهد السعودي بعد رفع العقوبات عن سوريا
محليات
13:28
معلومات الجديد: السفير سيمون كرم أعد تقريراً عن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار لعرضه على الميكانيزم
اخترنا لك
روبيو: نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران وحزب الله
10:07
هذا ما يفعله بشار الأسد في موسكو؟ (فيديو)
08:52
مكتب نتنياهو: اجتماع الميكانيزم ناقش سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود
08:35
تقرير اسرائيلي: نعيم قاسم لا يمتلك "كاريزما" نصرالله.. ووفيق صفا "الأكثر خطورة"!
07:50
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لسكاي نيوز عربية: سندعم الجيش اللبناني مع واشنطن والرياض لتسهيل عملية نزع سلاح حزب الله
07:30
عقوبات على شخصيات من فلول بشار الأسد!
07:16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-16
بعد غارة سبلين.. حركة أمل تنعى "مجاهداً"
06:31
جعجع للرئيس عون: تدخلكم بالملف الانتخابي ينتشل مصير هذا الاستحقاق الدستوري من المجهول ويضمن حقوق اللبنانيين
2025-12-08
خبر "مزيف" منسوب للجديد عن بري
2025-12-18
بالفيدبو.. دبكة سعودية تحت الثلوج
2025-10-15
حقيقة براءة فضل شاكر التي تصدّرت السوشيال ميديا
04:15
مدبولي: نرفض انتهاكات اسرائيل المتكررة للاراضي اللبنانية واحتلال اجزاء منها ونشدد على ضرورة الانسحاب دون اي شرط
بالفيديو
بالفيديو
12:51
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
07:26
جعجع عقد مؤتمراً صحافياً في معراب.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات
07:20
رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
2025-12-18
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
2025-12-18
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
07:50
تقرير اسرائيلي: نعيم قاسم لا يمتلك "كاريزما" نصرالله.. ووفيق صفا "الأكثر خطورة"!
عربي و دولي
07:50
تقرير اسرائيلي: نعيم قاسم لا يمتلك "كاريزما" نصرالله.. ووفيق صفا "الأكثر خطورة"!
محليات
06:09
قرب الحدود السورية.. "حزب الله" يفتتح مجمعاً سكنياً! (صورة)
محليات
06:09
قرب الحدود السورية.. "حزب الله" يفتتح مجمعاً سكنياً! (صورة)
محليات
15:36
أكسيوس: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها مع لبنان غدا في الناقورة.. وهذا ما سيتم بحثه!
محليات
15:36
أكسيوس: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها مع لبنان غدا في الناقورة.. وهذا ما سيتم بحثه!
محليات
00:28
هجرة المسيحيين تتزايد… وخدمة العلم تعود إلى الواجهة (الديار)
محليات
00:28
هجرة المسيحيين تتزايد… وخدمة العلم تعود إلى الواجهة (الديار)
محليات
10:30
"لا تحذيرات وصلت".. تصريح جديد لـ بري!
محليات
10:30
"لا تحذيرات وصلت".. تصريح جديد لـ بري!
خاص الجديد
09:25
الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين
خاص الجديد
09:25
الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025