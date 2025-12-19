الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم

2025-12-19 | 08:37
"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم
"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم

أعلن مكتب نتنياهو أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي مثل إسرائيل في اجتماع الناقورة لبحث نزع سلاح حزب الله.

وأضاف: أن اجتماع الميكانيزم ناقش سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود
"مشاريع اقتصادية".. نتنياهو يعلق على إجتماع الميكانيزم

عربي و دولي

حزب الله

اسرائيل

Aljadeed
