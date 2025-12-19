الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ضربات اميركية ضد داعش في سوريا

2025-12-19 | 18:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ضربات اميركية ضد داعش في سوريا
ضربات اميركية ضد داعش في سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة نفّذت ضربات قوية جدًا ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ردًا على عمليات قتل استهدفت جنودًا أميركيين"،

مؤكدًا أن "العملية تحظى بدعم كامل من الحكومة السورية". وأضاف ترامب أن "سوريا، رغم غرقها في الدماء ومعاناتها من أزمات كبيرة، تمتلك مستقبلًا واعدًا في حال القضاء على التنظيم".

 

من جهته، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث "انطلاق عملية «عين الصقر» في سوريا"، موضحًا أنها "ليست بداية حرب بل ردّ انتقامي حاسم على داعش"، وشدد هيغسيث على أن "واشنطن لن تتردد أو تتراجع عن الدفاع عن شعبها".

 

بدورها، دعت وزارة الخارجية السورية الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي إلى دعم جهود دمشق في مكافحة الإرهاب.

وفي السياق، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي أن "العملية شملت استخدام مقاتلات F-15 وA-10، ومروحيات أباتشي، وصواريخ هيمارس لاستهداف مقاتلي داعش وبنيتهم التحتية".

مقالات ذات صلة
ضربات اميركية ضد داعش في سوريا

عربي و دولي

ترامب

داعش

سوريا

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عقوبات على شخصيات من فلول بشار الأسد!
نووي على سطح القمر.. ترامب يتخذ القرار

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)
02:51

إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)

جاء في صحيفة "النهار":

02:51

إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)

جاء في صحيفة "النهار":

أول تعليق لترامب بعد الضربات على "داعش"
01:29

أول تعليق لترامب بعد الضربات على "داعش"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت «ردًا انتقاميًا قاسيًا جدًا» ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، عقب هجوم في مدينة تدمر أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.

وأضاف أن بلاده «تعيد السلام من خلال القوة»، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

01:29

أول تعليق لترامب بعد الضربات على "داعش"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت «ردًا انتقاميًا قاسيًا جدًا» ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، عقب هجوم في مدينة تدمر أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.

وأضاف أن بلاده «تعيد السلام من خلال القوة»، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

يحدث الآن

اخترنا لك
إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)
02:51
أول تعليق لترامب بعد الضربات على "داعش"
01:29
وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: استخدمنا بعملية عين الصقر مقاتلات إف15 وأي10 ومروحيات أباتشي وصواريخ هيمارس
18:25
الخارجية السورية: ندعو الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى دعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب
18:24
ترامب: سوريا غرقت بالدماء وتعاني من مشاكل جمة ولكنها تحمل مستقبلا واعدا إذا تم القضاء على تنظيم الدولة
18:22
ترامب: الحكومة السورية بقيادة رجل يعمل جاهدا لإعادة المجد لسوريا تؤيد بالكامل عمليتنا العسكرية ضد تنظيم الدولة
18:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025